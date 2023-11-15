Сальдо: ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра

Губернатор также заявил, что среднее время жизни военнослужащего ВСУ на левобережье Днепра — чуть более двух суток.

Сальдо добавил, что на левом берегу Днепра от железнодорожного моста до села Крынки располагаются около полутора рот украинских войск, преимущественно мелкими группами.

Ранее Сальдо заявил, что попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалилась. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

