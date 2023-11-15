Сальдо: ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра
Украинская армия лишилась не меньше полутора-двух батальонов на левом берегу Днепра. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Губернатор также заявил, что среднее время жизни военнослужащего ВСУ на левобережье Днепра — чуть более двух суток.
Сальдо добавил, что на левом берегу Днепра от железнодорожного моста до села Крынки располагаются около полутора рот украинских войск, преимущественно мелкими группами.
Ранее Сальдо заявил, что попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалилась. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru