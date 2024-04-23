Госдеп: На Украине были случаи похищений, пыток и незаконных арестов

В американском Госдепе сообщили о случаях серьезных нарушений прав человека со стороны официальных лиц Украины в 2023 году, сообщают «Известия».

Сотрудников украинского военкомата осудят за пытки

По данным внешнеполитического ведомства США, имеется информация о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении, или наказаниях, тяжелых условиях содержания под стражей. Также утверждается о серьезных проблемах с независимостью украинской судебной системы.

Кроме того, зафиксированы случаи ограничения свободы слова, в том числе в отношении журналистов. По данным Госдепа, на Украине были зафиксированы коррупция в органах власти, а также широко распространенное насилие по гендерному признаку.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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