Госдеп: На Украине были случаи похищений, пыток и незаконных арестов
В американском Госдепе сообщили о случаях серьезных нарушений прав человека со стороны официальных лиц Украины в 2023 году, сообщают «Известия».
По данным внешнеполитического ведомства США, имеется информация о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении, или наказаниях, тяжелых условиях содержания под стражей. Также утверждается о серьезных проблемах с независимостью украинской судебной системы.
Кроме того, зафиксированы случаи ограничения свободы слова, в том числе в отношении журналистов. По данным Госдепа, на Украине были зафиксированы коррупция в органах власти, а также широко распространенное насилие по гендерному признаку.
Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru