Сальдо сообщил, что власти Украины арестовали нескольких учителей в Херсоне
Украинские власти арестовали нескольких учителей в Херсоне. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Таврия».
Он отметил, что власти Киева продолжают пытаться запугивать учителей в Херсонской области. Сальдо подчеркнул, что все учителя будут освобождены.
Ранее, в ноябре прошлого года, Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на правобережье Херсонской области начали поиски и массовые зачистки тех, кто принимал участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Тогда Сальдо отмечал, что украинские военные проверяют всех остальных жителей Херсона «на симпатии к России», сообщает НСН.
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