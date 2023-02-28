Сальдо сообщил, что власти Украины арестовали нескольких учителей в Херсоне

Он отметил, что власти Киева продолжают пытаться запугивать учителей в Херсонской области. Сальдо подчеркнул, что все учителя будут освобождены.

Ранее, в ноябре прошлого года, Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на правобережье Херсонской области начали поиски и массовые зачистки тех, кто принимал участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Тогда Сальдо отмечал, что украинские военные проверяют всех остальных жителей Херсона «на симпатии к России», сообщает НСН.

