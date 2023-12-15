Сальдо сообщил о сильном ракетном обстреле Херсонской области

Генический округ Херсонской области попал под сильный ракетный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

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Губернатор заявил об уничтожении средствами противовоздушной обороны 15 ракет. Он призвал жителей округа быть осторожными в связи с падением осколков.

По информации ТАСС, еще два взрыва прозвучало на Арабатской стрелке.

Вечером 15 декабря средства ПВО сработали над Севастополем. По словам главы города Михаила Развожаева, уничтожен беспилотник, сообщает «Радиоточка НСН».



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Фото: telegram.org
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