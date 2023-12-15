Минобороны: ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области», — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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