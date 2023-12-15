Минобороны: ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
15 декабря 202315:04
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области», — отметили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru