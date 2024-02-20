Сальдо назвал четыре украинские области «абсолютной Россией»

Он уточнил, что говорит о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, по его мнению, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

«Это абсолютная Россия», - подчеркнул Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что попавшие в российский плен украинские военнослужащие расстаются со своими русофобскими взглядами, лично убедившись, что в РФ живут хорошие люди, напоминает RT.

