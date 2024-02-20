Сальдо назвал четыре украинские области «абсолютной Россией»
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области восточной Украины являются «абсолютно» российскими.
Он уточнил, что говорит о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, по его мнению, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.
«Это абсолютная Россия», - подчеркнул Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что попавшие в российский плен украинские военнослужащие расстаются со своими русофобскими взглядами, лично убедившись, что в РФ живут хорошие люди, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru