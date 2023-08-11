Сальдо: На восстановление Чонгарского моста понадобится до двух месяцев

На восстановление Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, потребуется до двух месяцев. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, его слова приводит ТАСС.

Рогов сообщил об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту
«Примерные сроки восстановления - не менее месяца, а то и до двух месяцев», - сказал Сальдо.

Ранее ВСУ подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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