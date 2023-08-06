Рогов сообщил об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту
Украинская армия в воскресенье нанесла новые удары по Чонгарскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, зафиксировано три-четыре прилета. Информации о пострадавших и повреждениях в результате атаки нет.
Рогов заявил, что для проезда временно закрыли контрольно-пропускной пункт Чонгар (Джанкой-Геническ).
Чонгарский мост связывает Крым с новыми регионами России. ВСУ нанесли удар по переправе в июне. 3 июля движение по мосту возобновили, передает «Радиоточка НСН».
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