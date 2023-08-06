Рогов сообщил об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту

Украинская армия в воскресенье нанесла новые удары по Чонгарскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, зафиксировано три-четыре прилета. Информации о пострадавших и повреждениях в результате атаки нет.

Рогов заявил, что для проезда временно закрыли контрольно-пропускной пункт Чонгар (Джанкой-Геническ).

Чонгарский мост связывает Крым с новыми регионами России. ВСУ нанесли удар по переправе в июне. 3 июля движение по мосту возобновили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаВСУКрыммост

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