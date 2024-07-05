Кабмин направит свыше 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области
Правительство дополнительно направит в Херсонскую область более 2,4 млрд рублей для поддержания сбалансированности бюджета региона. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств... во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам», — отмечается в сообщении.
Как указали в правительстве, соответствующее распоряжение уже подписано. Работа ведется в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов РФ.
Ранее кабмин решил выделить до 3,96 млрд рублей для устранения последствий паводка в Оренбургской области, пишет RT.
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