Кабмин направит свыше 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области

Правительство дополнительно направит в Херсонскую область более 2,4 млрд рублей для поддержания сбалансированности бюджета региона. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств... во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам», — отмечается в сообщении.

Как указали в правительстве, соответствующее распоряжение уже подписано. Работа ведется в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов РФ.

Ранее кабмин решил выделить до 3,96 млрд рублей для устранения последствий паводка в Оренбургской области, пишет RT.

