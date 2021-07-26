Саакашвили раскрыл два сценария нападения России на Украину

Согласно второму сценарию, российские войска высадятся после завершения учений НАТО на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и оттуда будут вести наступление на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если случится российская агрессия, то Киев не отступит, это может вылиться в Третью мировую войну, пишет «Свободная пресса».

Между тем бывший начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк в интервью каналу «Апостроф» заявил, что НАТО могла бы помочь Украине вернуть Крым, однако саммитов и совместных учений недостаточно.



