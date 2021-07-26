Саакашвили раскрыл два сценария нападения России на Украину
Глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл два, по его мнению, возможных сценария нападения России на Украину.
В эфире телеканала «Украина24» он заявил, что первый сценарий предполагает захват острова Змеиный в Чёрном море, на котором размещается украинский спецназ, после чего начнется морская блокада Одесского, Южного и Черноморского портов.
Согласно второму сценарию, российские войска высадятся после завершения учений НАТО на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и оттуда будут вести наступление на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если случится российская агрессия, то Киев не отступит, это может вылиться в Третью мировую войну, пишет «Свободная пресса».
Между тем бывший начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк в интервью каналу «Апостроф» заявил, что НАТО могла бы помочь Украине вернуть Крым, однако саммитов и совместных учений недостаточно.
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