На Украине рассказали, как НАТО поможет стране «вернуть» Крым
НАТО могла бы помочь Украине вернуть Крым, однако саммитов и совместных учений недостаточно. Такой точкой зрения поделился бывший начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк в интервью каналу «Апостроф».
«"Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада… Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам», — заявил генерал.
Вовк заявил, что у подобных площадок нет перспектив, и в «возвращении» Крыма Киеву поможет только военное вмешательство стран Североатлантического альянса.
По словам экс-начальника Следственного управления СБУ, Украине помогут действия США и Великобритании, если они возьмут Севастополь, зайдут в Симферополь и Ялту, «куда угодно» и заберут «эту землю».
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