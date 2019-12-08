На Украине посмеялись над протестами в Киеве

Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что результаты акции оппозиции раздуты в СМИ. Реальные итоги митинга в Киеве ставят под удар политическое будущее его организаторов.

«Я считаю, что эти акции сыграли против самих организаторов. Столько было громких заявлений о том, что десятки, сотни тысяч людей выйдут поддержать лидеров трех политических партий. Которые заявили свое несогласие, рисовали какие-то «красные линии»! На самом деле вышло 500-600 человек. Я считаю, что это хорошо. Зеленский, может быть, увидит, что это жалкая горстка людей, проплаченных активистов, которые вышли защищать не Украину, а господина Порошенко (Петра, экс-президента страны – прим. НСН) и его камарилью!

История дутая, раскрученная в СМИ. На самом деле за ними нет людей, они не поддерживают взгляды, которые через СМИ пытается пропагандировать господин Порошенко. Люди хотят мира, а за ним стоят партии войны. Их представители понимают, что в случае установления мира и поисков компромиссов в отношении Донбасса они все накроются медным тазом. Их не будет в большой политике. Они пытаются спасти себя, и эти акции не имеют никакого отношения к будущему Украины!», - заявил политик.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что диалога с президентом России по Донбассу мог бояться только экс-президент Украины Пётр Порошенко из-за отсутствия аргументов. Коавчук также рассказал о своей встрече с президентом страны Владимиром Зеленским и его подготовке к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

