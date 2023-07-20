Хакеры узнали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остались на опорах. Путин возложил ответственность за теракт на украинские власти и анонсировал ответ на атаку. Подготовкой соответствующих предложений занимается Минобороны.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста потребуется 1-1,3 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН заявил, что Вооруженные силы РФ должны полностью контролировать Черноморское побережье, чтобы избежать подобных терактов.

