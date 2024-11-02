С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС РФ
Российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал российской армии. Он дал пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что американец находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года. Согласно данным, он инициативно установил связь с силовиками РФ и на протяжении двух лет передавал координаты военных объектов Украины.
Сообщается, что эта информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, личному составу и технике украинской армии. Мартиндейла вывели из зоны боевых действий 27 октября и доставили в Донецк. В штабе обороны Донецкой народной республики отмечали, что американец сыграл важнейшую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.
Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство сербу Александру Йокичу, участвовавшему добровольцем в боях на Украине на стороне России. Боец в обращении Путину рассказал, что уехал из Сербии в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», которое действует в ДНР, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-премьер Григоренко призвал оптимизировать персонал контрольных органов в РФ
- С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС РФ
- Канье Уэст снял за $1 млрд документальный фильм о своей жизни
- Григоренко: Регуляторная гильотина позволила бизнесу сэкономить 200 млрд рублей
- Спрос на китайский коммерческий транспорт вырос на 142% за год
- В Великобритании избрали нового лидера консерваторов
- Уволенный из ИППИ РАН Гельфанд заявил об «уничтожении» института
- Экс-генпрокурор Степанков: Расследование теракта в «Крокусе» закончится не раньше весны
- Кадыров отменил приказ не брать в плен украинских солдат
- Горелкин: Блогерам не нужно верифицировать канал, если соцсети нет в реестре РКН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru