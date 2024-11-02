Сообщается, что эта информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, личному составу и технике украинской армии. Мартиндейла вывели из зоны боевых действий 27 октября и доставили в Донецк. В штабе обороны Донецкой народной республики отмечали, что американец сыграл важнейшую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство сербу Александру Йокичу, участвовавшему добровольцем в боях на Украине на стороне России. Боец в обращении Путину рассказал, что уехал из Сербии в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», которое действует в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

