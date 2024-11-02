С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС РФ

Российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал российской армии. Он дал пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что американец находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года. Согласно данным, он инициативно установил связь с силовиками РФ и на протяжении двух лет передавал координаты военных объектов Украины.

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Сообщается, что эта информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, личному составу и технике украинской армии. Мартиндейла вывели из зоны боевых действий 27 октября и доставили в Донецк. В штабе обороны Донецкой народной республики отмечали, что американец сыграл важнейшую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство сербу Александру Йокичу, участвовавшему добровольцем в боях на Украине на стороне России. Боец в обращении Путину рассказал, что уехал из Сербии в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», которое действует в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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