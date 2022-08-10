С 1 августа 12 судов покинули порты Украины
C 1 августа 12 судов, груженных зерном, мукой и маслом, покинули порты Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны России.
Они вывезли 375 тысяч 131 тонну продовольствия, в том числе: 307 тысяч 831 тонну кукурузы, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 50 тысяч 300 тонн муки, 11 тысяч тонн сои.
Кроме того, еще два сухогруза вышли из Черноморска в Южную Корею и Турцию в рамках 9 августа. В общей сложности суда перевозят более 70 тысяч тонн продовольствия.
Напомним, турецкий универсальный сухогруз Polarnet с украинской кукурузой первым достиг пункта назначения в рамках операции по вывозу зерна из черноморских портов.
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