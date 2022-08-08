Сухогруз из Турции первым прибыл в порт назначения с зерном с Украины
Турецкий универсальный сухогруз Polarnet с украинской кукурузой первым достиг пункта назначения в рамках операции по вывозу зерна из черноморских портов. Судно прибыло в порт города Дериндже на северо-западе Турецкой Республики. Это следует из данных портала Marine Traffic.
Сухогруз пришвартовался в порту назначения 8 августа в 09:32 по московскому времени. Судно вышло с грузом кукурузы из Черноморска 5 августа. Сейчас еще семь судов с зерном направляются из украинских портов по разным адресам. Первым «зерновой коридор» опробовал балкер «Разони» под флагом Сьерра-Леоне. Сухогруз покинул порт Одессы 1 августа, и ещё следует в Ливан.
В воскресенье, 7 августа сразу четыре судна с зерном вышли из Одессы и Черноморска, они идут в Стамбул. Одновременно ещё два сухогруза направляются на Украину за зерном в рамках стамбульского соглашения от 22 июля.
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