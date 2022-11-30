«Русины и резня»: Генерал Соболев усомнился в желании украинцев стать частью Польши
Польша хочет раздвинуть границы «от моря до моря», однако не все западные украинцы с этим согласны, заявил в эфире НСН Виктор Соболев.
Многие жители Украины не захотят входить в состав Польши, если Варшавой будет предпринята попытка аннексии части этой страны, сказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на Западной Украине, включая Львовскую и Ивано-Франковскую области, а также часть Тернопольской.
«Польша, конечно, замышляет это дело, "от моря до моря", но здесь вопрос сложный. Наверное, не все западные украинцы хотят вернуться в Польшу, плюс все помнят резню поляков (Волынская резня – прим. НСН) в начале Великой Отечественной войны. При этом, я думаю, сама Малороссия в центре с Киевом тоже не такая уж антироссийская, но на Западную Украину, безусловно, было более мощное воздействие. С другой стороны, там есть Закарпатская область, где не украинцы, а русины или русские, которые ни в коем случае не желают войти в состав Польши», – сказал Соболев.
При этом он высказал мнение, что действия Польши не повлияют на ход спецоперации.
«Ход СВО зависит от того, как быстро мы уничтожим донецкую группировку и освободим хотя бы те области, которые изначально никогда не были в составе Украины или Малороссии, это Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области. Сейчас заканчивается подготовка призванных по частичной мобилизации, в ближайшие дни и недели они вступят в зону боевых действий. Запад не оставляет попыток, как они говорят, выиграть эту войну на поле боя. Буквально сегодня на донецком направлении – это иностранный легион: и немцы, и британцы, и кто угодно. Их обеспечивают современным оружием, иначе этот конфликт давно бы закончился», - разъяснил генерал.
Соболев также предостерег НАТО от участия в конфликте, заверив, что Россия не будет наносить ядерных ударов по Украине.
«Если НАТО втянется в конфликт, это будет Третья мировая, ядерная война со всеми последствиями, они тоже это понимают в Вашингтоне, Брюсселе, Германии и Франции. При этом мы никогда не применим ядерное оружие против Украины, мы с украинцами один народ», - заключил собеседник НСН.
По данным главы СВР Сергея Нарышкина, Польша хочет использовать российский опыт «возвращения исконных территорий» путем проведения на них референдумов.
Во время так называемой Волынской резни 1943-1944 годов Украинская повстанческая армия (УПА) уничтожила несколько десятков тысяч этнических поляков, проживавших на территории Западной Украины.
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