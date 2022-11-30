«Русины и резня»: Генерал Соболев усомнился в желании украинцев стать частью Польши

Многие жители Украины не захотят входить в состав Польши, если Варшавой будет предпринята попытка аннексии части этой страны, сказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на Западной Украине, включая Львовскую и Ивано-Франковскую области, а также часть Тернопольской.