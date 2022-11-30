Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Нарышкин отметил, что в Польше считают, что заслужили компенсацию за оказанную Киеву военную помощь.

Марочко заявил о росте разногласий между ВСУ и польскими наемниками

Он также сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам подготовить официальное обоснование польских притязаний на эти земли.

Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Об этом ранее заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольшаСергей Нарышкин
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