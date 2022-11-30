Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

Он также сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам подготовить официальное обоснование польских притязаний на эти земли.

Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Об этом ранее заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

