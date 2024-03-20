Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничные территории России

Румынские наемники утверждают, что участвовали в атаках на российское приграничье, свое заявление группа Romanian Battlegroup Getica опубликовала в соцсетях.

Также боевики опубликовали видео с обстрелами приграничных районов. Отмечается, что атаки были совершены совместно с «Русским добровольческим корпусом» (запрещенная в России террористическая организация).

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Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) через российскую границу провалились. По словам российского лидера, диверсанты планировали на границе с Россией целый террористический рейд, но украинская сторона понесла серьезные потери.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияСпецоперацияУкраина

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