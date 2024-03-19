ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области

Российские войска уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) у границ Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что что пункт временной дислокации ДРГ находился в населённом пункте Рыжевка Сумской области.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что оператор российского FPV-дрона нанёс удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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