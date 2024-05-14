Руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области
14 мая 202410:46
Руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого.
По его словам, в Купянске на сегодняшний день остаются только подразделения прикрытия.
Накануне стало известно, что резервные подразделения ВСУ были переброшены на харьковское направление, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru