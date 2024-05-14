Руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области

Руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого.

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По его словам, в Купянске на сегодняшний день остаются только подразделения прикрытия.

Накануне стало известно, что резервные подразделения ВСУ были переброшены на харьковское направление, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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