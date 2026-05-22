Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться нетрадиционно

Государственный секретарь США Марко Рубио допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путём, однако не в традиционном понимании победы одной из сторон. Такое заявление он сделал по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.

Американский дипломат пояснил, что окончание противостояния вряд ли будет выглядеть как классическая военная победа какой-либо из сторон. При этом Рубио не стал раскрывать детали своего видения сценариев завершения конфликта, сообщает РИА Новости.