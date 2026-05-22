Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться нетрадиционно
Государственный секретарь США Марко Рубио допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путём, однако не в традиционном понимании победы одной из сторон. Такое заявление он сделал по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.
Американский дипломат пояснил, что окончание противостояния вряд ли будет выглядеть как классическая военная победа какой-либо из сторон. При этом Рубио не стал раскрывать детали своего видения сценариев завершения конфликта, сообщает РИА Новости.
Глава Госдепа также подчеркнул необходимость продолжения переговорного процесса по урегулированию ситуации вокруг Украины, независимо от выбранной пути разрешения кризиса.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала сообщения некоторых западных СМИ о возможном завершении специальной военной операции до конца 2026 года, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме объяснили, кто сможет бесплатно отдохнуть в лагерях
- Юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав
- «Страдает гипоталамус»: Диетолог описала влияние фастфуда на организм
- Ресурсы оберегают: Как риск повтора «Великой рецессии» отразится на России
- «Мочить не по-детски»: Генерал-майор ФСБ предрек Украине ответ за удар по колледжу
- «15 человек под завалами»: В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера
- СМИ: Директор Национальной разведки США подала в отставку
- Укрепившийся рубль сочли причиной роста спроса на люксовые авто
- Эксперт назвал способы вернуть деньги за абонемент при закрытии спортзала
- Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться нетрадиционно