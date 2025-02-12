Глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года

Кроме того, министр обороны США добавил, что администрация действующего американского лидера Дональда Трампа не считает частью мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта вступление Украины в Североатлантический альянс.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

