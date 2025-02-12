Глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года
Украинские власти должны понять, что возвращение страны к границам 2014 года невозможно. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщило агентство Reuters.
Кроме того, министр обороны США добавил, что администрация действующего американского лидера Дональда Трампа не считает частью мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта вступление Украины в Североатлантический альянс.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru