Глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года

Украинские власти должны понять, что возвращение страны к границам 2014 года невозможно. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщило агентство Reuters.

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Кроме того, министр обороны США добавил, что администрация действующего американского лидера Дональда Трампа не считает частью мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта вступление Украины в Североатлантический альянс.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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