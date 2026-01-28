Рубио рассказал о роли США и Европы в гарантиях безопасности Украины

Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение на ее территории военных контингентов из ряда европейских стран, прежде всего из Франции и Великобритании, при ключевой поддержке Соединенных Штатов. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

По его словам, практическая реализация гарантий безопасности предполагает присутствие ограниченного числа европейских военнослужащих, тогда как основой всей системы остается поддержка со стороны США.

Рубио подчеркнул, что без американского участия такие гарантии не имели бы реального значения.

Госсекретарь отметил, что, несмотря на готовность ряда европейских государств направить войска в послевоенную Украину, многие из них в течение длительного времени недостаточно инвестировали в собственную оборону. В связи с этим, как пояснил Рубио, именно американская помощь рассматривается как ключевой элемент будущих договоренностей по безопасности, передает «Радиоточка НСН».

