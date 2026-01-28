Рубио рассказал о роли США и Европы в гарантиях безопасности Украины

Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение на ее территории военных контингентов из ряда европейских стран, прежде всего из Франции и Великобритании, при ключевой поддержке Соединенных Штатов. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

По его словам, практическая реализация гарантий безопасности предполагает присутствие ограниченного числа европейских военнослужащих, тогда как основой всей системы остается поддержка со стороны США.