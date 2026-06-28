СМИ: В Германии могут ввести обязательный призыв в армию на фоне угроз Москвы
Немецкие власти рассматривают возможность возврата к обязательной военной службе для всех мужчин, сообщает The Telegraph.
По данным издания, это может произойти уже в 2027 году. Причина тому – опасения Бундесвера, что на фоне угрозы со стороны России Берлин не сможет набрать необходимое количество добровольцев. Как заявил председатель парламентского комитета по обороне Томаса Рёвекампа, решение должно быть принято до 31 июля 2027 года.
«Если нам не удастся достичь этих целей путем добровольной мобилизации, нам придется вернуться к обязательной воинской повинности», — указал депутат. Обязательный призыв в Германии был отменен в 2011 году.
Ранее в Берлине прошла большая демонстрация за мир с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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