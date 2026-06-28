Из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел пожар
28 июня 202604:01
Денис Постольский
В Славянске-на-Кубани на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, заявил в «Макс» региональный оперштаб.
Это произошло из-за падения обломков беспилотника. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.
При этом обломки дрона повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла.
Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее в Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно
- Из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел пожар
- «Ирана больше не будет!»: Трамп заявил, что США нанесли удары
- СМИ: «Искандеры» и «Цирконы» поражают центры принятия решений и военную инфраструктуру ВСУ
- Кадыров показал пленных наемников из Колумбии в зоне СВО
- СМИ: В Киеве наблюдается смог из-за пожаров
- Ваня Дмитриенко – секретный гость на празднике «Алые паруса»
- Медведев предложил изъять резиденцию президента Польши
- СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормуза
- Морги Парижа переполнены из-за роста смертности на фоне жары