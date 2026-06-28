Из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел пожар

В Славянске-на-Кубани на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, заявил в «Макс» региональный оперштаб.

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Это произошло из-за падения обломков беспилотника. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

При этом обломки дрона повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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