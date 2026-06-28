«Ирана больше не будет!»: Трамп заявил, что США нанесли удары

По его словам, также авиация нанесла удары по прибрежным радарным установкам. Причиной глава государства назвал «повторное нарушение соглашения о прекращении огня» со стороны Тегерана.

Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения эскалации. «Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены в военном порядке завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет!», - отметил глава Белого дома.

Ранее США и Иран вновь обменялись ударами. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и в отсутствии приверженности переговорам. Все это произошло, несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

