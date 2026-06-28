СМИ: Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно

По данным издания, боевые действия с Тегераном указали, что военная операция «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса». Перебои с поставками нефти по всему миру стали прямым результатом нападения на Израиль. В статье отмечается, что Вашингтону стоило бы покинуть Ближний Восток, вместо восстановления военных баз.

Ранее США и Иран вновь обменялись ударами. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и в отсутствии приверженности переговорам. Все это произошло, несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

