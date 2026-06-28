Иран атаковал стратегические объекты
Иранские военные атаковали восемь стратегических объектов США в Кувейте и Бахрейне, сообщает Telegram-канал Mash.
Тегеран применил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты в ответ на недавние удары Вашингтона. Иран заявляет, что под атаку попали база Али-аль-Салем в Кувейте и Пятый флот ВМС США в порту Салман в Бахрейне. Утверждается, что объекты уничтожены.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по складам ракет и беспилотников Ирана за нарушение перемирия. По его словам, также авиация нанесла удары по прибрежным радарным установкам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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