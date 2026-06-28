Водители в Туле жалуются на большие очереди на АЗС

27 июня на АЗС по всему городу были большие очереди. Днем сотрудники заправок отказывали в обслуживании тем, кто пришел с канистрами, и предупреждали об ограничениях — не более 20 литров. По словам водителей, официальных постановлений об ограничениях на отпуск топлива не было.

«Заправиться невозможно, ограничений при этом нет официальных по топливу. Я проездила много заправок, потратила весь бензин и оставила машину», — заявила одна из жительниц.

Ранее Губернатор Дмитрий Миляев не поддержал предложение об ограничениях продажи топлива в Тульской области. Вместо этого он поручил правительству выработать механизм обеспечения несетевых АЗС бензином и приблизить цены на них к ценам сетевых заправочных станций.

Используя бензин из запасов автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой, сообщил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

