Водители в Туле жалуются на большие очереди на АЗС
Жители Тулы пожаловались, что на автозаправочных станциях большие очереди, сообщают «Осторожно, новости».
27 июня на АЗС по всему городу были большие очереди. Днем сотрудники заправок отказывали в обслуживании тем, кто пришел с канистрами, и предупреждали об ограничениях — не более 20 литров. По словам водителей, официальных постановлений об ограничениях на отпуск топлива не было.
«Заправиться невозможно, ограничений при этом нет официальных по топливу. Я проездила много заправок, потратила весь бензин и оставила машину», — заявила одна из жительниц.
Ранее Губернатор Дмитрий Миляев не поддержал предложение об ограничениях продажи топлива в Тульской области. Вместо этого он поручил правительству выработать механизм обеспечения несетевых АЗС бензином и приблизить цены на них к ценам сетевых заправочных станций.
Используя бензин из запасов автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой, сообщил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
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