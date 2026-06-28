Кобзев: В Иркутской области будут бороться со спекуляциями на топливе
В Иркутской области власти обратились в правоохранительные органы из-за перепродажи топлива по завышенным ценам, сообщил в «Максе» глава региона Игорь Кобзев.
Он заявил, что это недопустимо. «Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», - указал губернатор. По его словам, власти региона продолжают работу с профильными федеральными ведомствами, кабмином РФ, Советом Федерации для стабилизации поставок топлива.
Также прорабатывается правовой механизм, который позволит поставщику отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым автозаправочным станциям. Оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно. Кобзев считает, что ситуацию удастся улучшить в ближайшие 10-14 дней.
Используя бензин из запасов автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой, сообщил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
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