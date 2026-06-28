Главком ВСУ понял Сырский, что недооценивать Россию не стоит
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский указал, что недооценивать Россию не стоит, сообщил он The Times.
По его словам, Москва «обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружений». Главком пожаловался, что около линии фронта не получается развертывать бронетехнику, и украинским солдатам приходится перемещаться пешком.
Издание отмечает острую нехватку личного состава у ВСУ и о превосходстве России не только в живой силе, но и в баллистических ракетах и артиллерийских запасах.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) главнокомандующим Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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