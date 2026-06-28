Главком ВСУ понял Сырский, что недооценивать Россию не стоит

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский указал, что недооценивать Россию не стоит, сообщил он The Times.

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По его словам, Москва «обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружений». Главком пожаловался, что около линии фронта не получается развертывать бронетехнику, и украинским солдатам приходится перемещаться пешком.

Издание отмечает острую нехватку личного состава у ВСУ и о превосходстве России не только в живой силе, но и в баллистических ракетах и артиллерийских запасах.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) главнокомандующим Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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