Кравцов: Стандарт работы детских садов обновят

Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

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По его словам, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Министр отметил, что Минпросвещения обновляет пространства детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Также ведомство делает акцент на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал.

Ранее стало известно, что обновления коснутся разных аспектов: от подбора репертуара для музыкальных занятий до дизайна интерьеров и организации образовательного процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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