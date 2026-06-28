Кравцов: Стандарт работы детских садов обновят

По его словам, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Министр отметил, что Минпросвещения обновляет пространства детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Также ведомство делает акцент на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал.

Ранее стало известно, что обновления коснутся разных аспектов: от подбора репертуара для музыкальных занятий до дизайна интерьеров и организации образовательного процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

