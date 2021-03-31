Экономист объяснил, зачем Украина запретила туалетную бумагу из России

«В случае с Украиной нет смысла рассуждать о том, для чего они это делают, пытаются ли защитить своего производителя или по другим причинам. Мотивация украинской власти сейчас одна – они все политически мотивированы и действуют зачастую в убыток своим интересам, экономике и населению. Поэтому нет смысла выяснять, чем может заменить Украина те товары, которые она запрещает. В принципе, с пшеницей у них проблем нет – они ее сами собирают, но в любом случае, все, что они делают в последнее время – это попытка понравиться США. Мы это видим не только в отношениях с Россией, но и с Китаем, с заводом «Мотор Сич». Здесь нет логики, здесь есть политические интересы власти понравиться американской администрации», - отметил он.

Экономист предположил, что включённые в список товары производятся и на Украине, а потому их импорт не критичен, а на украинских потребителях это никак не скажется. «Киев мало интересует, какой ущерб они нанесут России, им важнее просто заявить о новых санкциях, нужен информационный повод, это как в басне про слона и Моську», - заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, суд в Киеве 20 марта арестовал имущество и активы «Мотор Сич». Компанию подозревают в диверсионной и подрывной деятельности в пользу России, а также в нарушении украинского законодательства в начале приватизации и незаконной концентрации акций.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы с 2016 года начали вкладывать деньги в предприятие, сейчас им принадлежит 75% акций компании. Однако сделка заблокирована властями Украины и не оформлена официально.

