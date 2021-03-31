Экономист объяснил, зачем Украина запретила туалетную бумагу из России
Украинский экономист Александр Дудчак в эфире НСН выразил мнение, что никакой логики в этом списке товаров нет, кроме политического интереса украинских властей.
Правительство Украины запретило ввоз пшеницы, ржи и подсолнечного масла из России, говорится в постановлении на сайте кабмина. В "черный список" попали также сафлоровое и хлопковое масла и их фракции, моющие и чистящие средства, бумага и изделия из нее (в том числе туалетная бумага, салфетки, упаковка), инструменты для бурения и запчастей, железнодорожные оси и колеса, проволока из легированных сталей.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН выразил мнение, что никакой логики в этом списке нет.
«В случае с Украиной нет смысла рассуждать о том, для чего они это делают, пытаются ли защитить своего производителя или по другим причинам. Мотивация украинской власти сейчас одна – они все политически мотивированы и действуют зачастую в убыток своим интересам, экономике и населению. Поэтому нет смысла выяснять, чем может заменить Украина те товары, которые она запрещает. В принципе, с пшеницей у них проблем нет – они ее сами собирают, но в любом случае, все, что они делают в последнее время – это попытка понравиться США. Мы это видим не только в отношениях с Россией, но и с Китаем, с заводом «Мотор Сич». Здесь нет логики, здесь есть политические интересы власти понравиться американской администрации», - отметил он.
Экономист предположил, что включённые в список товары производятся и на Украине, а потому их импорт не критичен, а на украинских потребителях это никак не скажется. «Киев мало интересует, какой ущерб они нанесут России, им важнее просто заявить о новых санкциях, нужен информационный повод, это как в басне про слона и Моську», - заключил эксперт.
Как сообщалось ранее, суд в Киеве 20 марта арестовал имущество и активы «Мотор Сич». Компанию подозревают в диверсионной и подрывной деятельности в пользу России, а также в нарушении украинского законодательства в начале приватизации и незаконной концентрации акций.
«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы с 2016 года начали вкладывать деньги в предприятие, сейчас им принадлежит 75% акций компании. Однако сделка заблокирована властями Украины и не оформлена официально.
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