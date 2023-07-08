Эрдоган рассказал о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом

Как отметил Эрдоган, на встрече с коллегой «выслушали украинскую сторону», также Анкара ведет переговоры по этому вопросу с российской стороной.

«Я обсуждал эту тему с господином [президентом России Владимиром] Путиным, будет шанс обсудить ее лично во время его визита в Турцию, а также по телефону. Это одна из приоритетных тем на повестке», — отметил турецкий президент.

Эрдоган выразил надежду, что эта работа принесет результаты «в ближайшее время».

Между тем Минобороны России в четверг заявило о возвращении 45 российских военнопленных с территории, подконтрольной Киеву. В ведомстве уточнили, что в плену военнослужащим грозила смертельная опасность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

