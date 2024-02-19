Россия вернула на Украину самую большую группу детей

Россия передала Украине 11 детей. Воссоединение семей прошло в катарском посольстве в Москве при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани, передает ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, это самая большая группа детей, которую РФ передает Украине. Омбудсмен уточнила, что среди них двое детей с инвалидностью. Она также выразила благодарность посольству Катара за организацию процесса передачи.