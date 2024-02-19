Россия вернула на Украину самую большую группу детей

Россия передала Украине 11 детей. Воссоединение семей прошло в катарском посольстве в Москве при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани, передает ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, это самая большая группа детей, которую РФ передает Украине. Омбудсмен уточнила, что среди них двое детей с инвалидностью. Она также выразила благодарность посольству Катара за организацию процесса передачи.

Евросоюз расширил санкционные списки за причастность к «депортации детей»

В январе уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала военного конфликта в страну вернулись 517 детей и 2828 взрослых. Украинские власти и западные страны обвиняют Россию в депортации детей в Россию. В свою очередь Кремль утверждает, что детей не депортировали, а эвакуировали с тех территорий, где им угрожала опасность.

Ранее ООН внесла Россию и «связанные с ней группы» в список сторон, которые «совершают серьезные нарушения в отношении детей.


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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