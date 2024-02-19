Россия вернула на Украину самую большую группу детей
Россия передала Украине 11 детей. Воссоединение семей прошло в катарском посольстве в Москве при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани, передает ТАСС.
По словам Львовой-Беловой, это самая большая группа детей, которую РФ передает Украине. Омбудсмен уточнила, что среди них двое детей с инвалидностью. Она также выразила благодарность посольству Катара за организацию процесса передачи.
В январе уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала военного конфликта в страну вернулись 517 детей и 2828 взрослых. Украинские власти и западные страны обвиняют Россию в депортации детей в Россию. В свою очередь Кремль утверждает, что детей не депортировали, а эвакуировали с тех территорий, где им угрожала опасность.
Ранее ООН внесла Россию и «связанные с ней группы» в список сторон, которые «совершают серьезные нарушения в отношении детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
- СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%
- Россия вернула на Украину самую большую группу детей
- Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP
- Российский посол уличил США в плохом знании истории
- СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха
- Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников
- ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время
- Армия Израиля заявила о серии авиаударов по объектам «Хезболла» на юге Ливана
- На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru