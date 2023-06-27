ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей
Россию и «связанные с ней группы» внесли в список сторон, которые «совершают серьезные нарушения в отношении детей. Об этом говорится в докладе офиса специального представителя генсека ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов, пишет ТАСС.
В докладе содержатся обвинения в адрес российской армии в действиях, которые привели к гибели и увечьям детей. Отмечается, что ВС РФ якобы причастны к значительному количеству подобных преступлений.
Также в докладе говорится о преступлениях украинской стороны. Однако ее в список нарушителей прав детей не включили.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ранения получили 15,7 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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