ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

Россию и «связанные с ней группы» внесли в список сторон, которые «совершают серьезные нарушения в отношении детей. Об этом говорится в докладе офиса специального представителя генсека ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов, пишет ТАСС.

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В докладе содержатся обвинения в адрес российской армии в действиях, которые привели к гибели и увечьям детей. Отмечается, что ВС РФ якобы причастны к значительному количеству подобных преступлений.

Также в докладе говорится о преступлениях украинской стороны. Однако ее в список нарушителей прав детей не включили.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ранения получили 15,7 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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