ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

В докладе содержатся обвинения в адрес российской армии в действиях, которые привели к гибели и увечьям детей. Отмечается, что ВС РФ якобы причастны к значительному количеству подобных преступлений.

Также в докладе говорится о преступлениях украинской стороны. Однако ее в список нарушителей прав детей не включили.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ранения получили 15,7 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

