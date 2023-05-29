Россия уничтожила все турецкие беспилотники на Украине

Российские войска уничтожили весь украинский флот беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщает Business Insider.

Глава Bayraktar заявил, что поставка боевых беспилотников России невозможна

Таким образом, украинская армия лишилась важного стратегического ударного средства. Как сообщил эксперт Сэмюэля Бендетта, такие беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЮБ). Отмечается, что Россия оперативно начала использовать комплексы РЭБ, сбив много украинских дронов.

В настоящее время Киев задействует оставшиеся Bayraktar для наблюдения и разведки, не применяя на поле боя.

Ранее на Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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