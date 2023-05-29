Россия уничтожила все турецкие беспилотники на Украине

Таким образом, украинская армия лишилась важного стратегического ударного средства. Как сообщил эксперт Сэмюэля Бендетта, такие беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЮБ). Отмечается, что Россия оперативно начала использовать комплексы РЭБ, сбив много украинских дронов.

В настоящее время Киев задействует оставшиеся Bayraktar для наблюдения и разведки, не применяя на поле боя.

Ранее на Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

