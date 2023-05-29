Россия уничтожила все турецкие беспилотники на Украине
Российские войска уничтожили весь украинский флот беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщает Business Insider.
Таким образом, украинская армия лишилась важного стратегического ударного средства. Как сообщил эксперт Сэмюэля Бендетта, такие беспилотники хорошо работают в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЮБ). Отмечается, что Россия оперативно начала использовать комплексы РЭБ, сбив много украинских дронов.
В настоящее время Киев задействует оставшиеся Bayraktar для наблюдения и разведки, не применяя на поле боя.
Ранее на Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия уничтожила все турецкие беспилотники на Украине
- ЦИК Турции: Эрдоган победил во втором туре выборов
- «Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Ахмат»
- Экс-советник Кучмы: На Украине началась гражданская война
- Зеленский: Киев массово атаковали дроны
- Путин поздравил Эрдогана с переизбранием
- СМИ: приквел «Игры престолов» продлится не менее четырех сезонов
- Белоруссия прикрыла ряд дорог на границе с Россией
- Экс-советник Пентагона заявил об истощении военных запасов США
- Власти Бердянска сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru