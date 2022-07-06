Россия сообщила в ОЗХО о подготовке Украиной провокации в Николаевке
Россия направила официальную ноту в технический секретариат ОЗХО о подготовке Украиной провокации на Славянской ТЭС в Николаевке (ДНР). Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
«Ее (ноту – ред. НСН) приняли и активно распространяют среди государств-участников», — приводит телеканал «360» слова Шульгина.
Кроме того, Шульгин рассказал, что российская сторона также проинформировала ОЗХО, что «украинские националисты собираются организовать провокацию и в других местах», в том числе Николаеве и Харькове, отмечает RT.
Ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что провокации, которые снимает киевский режим о действиях ВС России, заказаны странами Запада ради дискредитации армии РФ, передает РИА ФАН. По его словам, провокации не содержат достоверных сведений.
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