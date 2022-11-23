Россия потребовала обеспечить ядерную безопасность на фоне атак ЗАЭС

На фоне продолжающихся атак Запорожской АЭС со стороны ВСУ необходимо срочно обеспечить ядерную безопасность. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщило агентство ТАСС.

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Политик отметил, что проведение консультаций по созданию «зоны защиты» вокруг Запорожской АЭС может растянуться на неопределенный срок, так как секретариат МАГАТЭ и Россия не могут повлиять на все обстоятельства. Он также подчеркнул, что для решения проблемы необходим конструктивный вклад с украинской стороны, однако пока что о нем говорить не приходится.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры в Стамбуле с делегацией Росатома, стороны обсудили формирование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУОбстрелРоссияЯдерная БезопасностьАЭС
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