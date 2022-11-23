Россия потребовала обеспечить ядерную безопасность на фоне атак ЗАЭС

Политик отметил, что проведение консультаций по созданию «зоны защиты» вокруг Запорожской АЭС может растянуться на неопределенный срок, так как секретариат МАГАТЭ и Россия не могут повлиять на все обстоятельства. Он также подчеркнул, что для решения проблемы необходим конструктивный вклад с украинской стороны, однако пока что о нем говорить не приходится.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры в Стамбуле с делегацией Росатома, стороны обсудили формирование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

