Россия нанесла удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ

Авиация Минобороны России нанесла групповой удар ракетами по одному из центров принятия решений Украины, сообщает военное ведомство.

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Было применено высокоточное оружие большой дальности, которое поразило объект украинских Вооруженных сил.

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке масштабного контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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