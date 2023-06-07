Россия нанесла удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
7 июня 202304:23
Авиация Минобороны России нанесла групповой удар ракетами по одному из центров принятия решений Украины, сообщает военное ведомство.
Было применено высокоточное оружие большой дальности, которое поразило объект украинских Вооруженных сил.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке масштабного контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия нанесла удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
- Роспотребнадзор: изъято 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей стране
- Зеленский: Запад планирует передать «мощное» количество F-16
- Байден заявил, что США продолжат помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС
- Власти заявили об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани
- 15 человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Ингушетии
- Метанол нашли в крови у всех отравившихся сидром
- Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков
- Украина не будет давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН
- Арестован подросток, поджегший школьника
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru