Шойгу: при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения
В ходе отражения украинского наступления погиб 71 российский военный, еще 210 бойцов получили ранения, заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства отметил, что особый героизм в отражении украинских атак показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием лейтенанта Желанова и майора Положенцева. Уточняется, что младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел роту на оборонительные позиции, где они остановили наступление противника.
Также Шойгу рассказал про отличительные действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации России, которые уничтожили пять танков и 29 бронемашин украинской стороны.
Ранее министр обороны озвучил потери ВСУ в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru