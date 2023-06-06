Шойгу: при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения

Глава оборонного ведомства отметил, что особый героизм в отражении украинских атак показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием лейтенанта Желанова и майора Положенцева. Уточняется, что младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел роту на оборонительные позиции, где они остановили наступление противника.

Также Шойгу рассказал про отличительные действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации России, которые уничтожили пять танков и 29 бронемашин украинской стороны.



Ранее министр обороны озвучил потери ВСУ в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

