Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
Российские и украинские военные достигли договоренности о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага», — рассказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что российская сторона продолжит прилагать все усилия для безопасности объекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru