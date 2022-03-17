Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС

Российские и украинские военные достигли договоренности о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

«Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона продолжит прилагать все усилия для безопасности объекта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФЧернобыльская АЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры