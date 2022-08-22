Россия доставила в ДНР около 1 млн учебников
Из России в школы городов и районов ДНР доставлено около 1 миллиона учебников, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства республики Виталия Хоценко.
По его словам, очередная партия учебников, которую доставили накануне, состоялась из чуть более 213 тысяч экземпляров. Отмечается, что до начала учебного года практически ежедневно будут поступать новые партии российских учебников в виде гуманитарной помощи.
Хоценко отметил, что работа по обеспечению учебной литературой школ ДНР проводится Минобрнауки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством «Просвещение».
Напомним, Мелитопольский государственный университет им. А. Макаренко, образованный на базе ранее работавших в области вузов, получил аккредитацию Рособрнадзора.
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