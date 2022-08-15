Мелитопольский госуниверситет получил аккредитацию Рособрнадзора

«Мы получили аккредитацию. Рособрнадзор <...> работал здесь неделю с нашими проректорами, сразу указал те замечания, которые возникали по ходу оформления аккредитационных документов. Мы сразу исправляя эти ошибки, оформили как положено аккредитационное дело и получили заслуженное признание», — рассказал Чуйков в беседе с ТАСС, добавив, что Россия официально полностью признала право вуза на выдачу дипломов.

По словам ректора, университет «максимально получает всевозможную поддержку» со стороны РФ. Обучение в вузе будет организовано на русском языке и по российским стандартам, сейчас учреждение ожидает поставку учебников из РФ.

Ранее аккредитацию в РФ получила Донецкая академия управления и госслужбы при главе Донецкой народной республики. В конце июля 452 выпускника вуза получили дипломы магистров РФ, напоминает РИА ФАН.

