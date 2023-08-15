Российский танк выдержал прямое попадание и подрыв на мине
Танк российской армии выдержал прямое попадание гранатомета NLAW и подрыв на мине, сообщает РИА Новости.
Боевая машина сопровождала на Авдеевском направлении штурмовую колонну. После подрыва экипаж продолжил удерживать занятую позицию и вести прицельный огонь по украинским военным. Эвакуация из танка состоялась только после полного выполнения поставленной задачи.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению званий Героев России экипаж танка «Алеша», который уничтожил колонну бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru