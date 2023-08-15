Российский танк выдержал прямое попадание и подрыв на мине

Танк российской армии выдержал прямое попадание гранатомета NLAW и подрыв на мине, сообщает РИА Новости.

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Боевая машина сопровождала на Авдеевском направлении штурмовую колонну. После подрыва экипаж продолжил удерживать занятую позицию и вести прицельный огонь по украинским военным. Эвакуация из танка состоялась только после полного выполнения поставленной задачи.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению званий Героев России экипаж танка «Алеша», который уничтожил колонну бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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