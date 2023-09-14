Российский боец под Авдеевкой закрыл собой сослуживцев от гранаты

Российский боец, который принимает участие в специальной военной операции, в бою на Авдеевском направлении спас своих сослуживцев, сообщает РИА новости.

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Он закрыл их своим телом от взрыва гранаты – он повернулся спиной, чтобы она не попала своими осколками, сообщил один из военных. При этом спасший солдат выжил. Он получил тяжелые ранения и до сих пор восстанавливается.

Ранее Путин одобрил присвоение звания Героя России лейтенанту, спасшему сослуживцев на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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