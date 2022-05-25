Путин предложил считать всех участников спецоперации героями и увеличить им выплаты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники военной операции на Украине — герои, и относиться к ним нужно как к героям. Об этом он заявил в среду на заседании Госсовета.

Путин посетит раненых военных в одном из московских госпиталей

Глава государства также поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Также Путин поручил регионам поддержать их семьи.

Ранее сегодня Путин впервые с начала объявленной им спецоперации посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка, где пообщался с проходящими там лечение российскими военнослужащими, получившими ранения на Украине.


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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ВоенныеУкраинаВладимир Путин
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