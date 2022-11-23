Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что на Донецком направлении российские военные продолжили наступательные действия. За сутки было уничтожено более 60 военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ. При этом на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку ВСУ в направлении Павловки. Также было нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам украинских военных.
Минобороны также сообщило, что в районе Новодаровки Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. На Купянском направлении была сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. На Красно-Лиманском направлении также была сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
Российское военное ведомство добавило, что был поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вольнянска Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. В районе Николаевки была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Подчеркивается, что в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Россия потребовала обеспечить ядерную безопасность на фоне атак ЗАЭС
- СМИ: энергоблоки Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены
- В Госдуме приняли закон о приостановке госслужбы в связи с частичной мобилизацией
- В МИД Казахстана призвали Россию отреагировать на негативные высказывания о республике
- Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ
- Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года
- Хорватия и Марокко сыграли вничью в матче ЧМ-2022
- Бунт рабочих крупнейшего в мире завода iPhone в Китае попал на видео
- Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ
- Адвокат рассказал о наказании за работу на ЦРУ в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru