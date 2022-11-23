Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море

Отмечается, что на Донецком направлении российские военные продолжили наступательные действия. За сутки было уничтожено более 60 военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ. При этом на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку ВСУ в направлении Павловки. Также было нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам украинских военных.

Минобороны также сообщило, что в районе Новодаровки Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. На Купянском направлении была сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. На Красно-Лиманском направлении также была сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.

Российское военное ведомство добавило, что был поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вольнянска Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. В районе Николаевки была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Подчеркивается, что в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

