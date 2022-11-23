Минобороны РФ: Истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ
Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России уничтожил обнаруженный во время патрулирования самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства Су-35С обнаружил воздушную цель, выполнил ее захват и пуск по цели. Далее истребитель продолжил полет для контроля воздушного пространства.
«После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход — отметку больше не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», — рассказал один из летчиков-истребителей Су-35С.
Минобороны подчеркнуло, что полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса, пишет РИА ФАН.
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