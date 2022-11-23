Минобороны РФ: Истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ

Как отметили в военном ведомстве, во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства Су-35С обнаружил воздушную цель, выполнил ее захват и пуск по цели. Далее истребитель продолжил полет для контроля воздушного пространства.

«После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход — отметку больше не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», — рассказал один из летчиков-истребителей Су-35С.

Минобороны подчеркнуло, что полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса, пишет РИА ФАН.

