Минобороны РФ: Истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России уничтожил обнаруженный во время патрулирования самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.

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Как отметили в военном ведомстве, во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства Су-35С обнаружил воздушную цель, выполнил ее захват и пуск по цели. Далее истребитель продолжил полет для контроля воздушного пространства.

«После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход — отметку больше не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», — рассказал один из летчиков-истребителей Су-35С.

Минобороны подчеркнуло, что полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
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